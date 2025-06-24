Донецкая ОВА передала дроны и оборудование бойцам 24-й бригады

Сегодня, 24 июня, бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, которые защищают Донетчину, получили новую партию помощи — разведывательные FPV-дроны и другое необходимое оборудование.



Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.



Переданные средства обороны были закуплены за счет областного бюджета. Решение о выделении финансирования было принято на заседании Совета обороны области. Такая поддержка ВСУ — это системная работа, которая будет продолжаться и в дальнейшем.

ФОТО Донецой ОВА



«Поддержка наших защитников — наше общее дело. Только объединяя усилия и действуя сообща, мы сможем остановить врага и освободить нашу родную землю», — подчеркнул Вадим Филашкин.