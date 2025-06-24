Донецька ОВА передала дрони та обладнання бійцям 24-ї бригади

Сьогодні, 24 червня, бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які захищають Донеччину, отримали нову партію допомоги — розвідувальні FPV-дрони та інше обладнання.



Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Передані засоби оборони було закуплено за рахунок обласного бюджету. Рішення про виділення фінансування було ухвалено на засіданні Ради оборони області. Така підтримка ЗСУ — це системна робота, яка продовжуватиметься й надалі.

ФОТО Донецької ОВА



«Підтримка наших захисників — наша спільна справа. Тільки об'єднавши зусилля та діючи спільно, ми зможемо зупинити ворога та звільнити нашу рідну землю», — наголосив Вадим Філашкін.