В Страсбурге подписано соглашение о Специальном трибунале для России — Гончаренко

Украина подписала соглашение с Советом Европы о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии России против Украины. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.



Подписание документа состоялось 25 июня во время первого визита Президента Украины Владимира Зеленского в Совет Европы. С украинской стороны соглашение подписал лидер Украины, с европейской — Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.



По информации СМИ, соглашение стало возможным после того, как Комитет министров Совета Европы уполномочил Генерального секретаря подписать документ, включающий в себя Устав будущего трибунала.



«Этот трибунал, созданный в рамках Совета Европы, привлечет к ответственности тех, кто применил силу в нарушение Устава ООН. Это подтверждение того, что безопасность Европы основывается не на молчании или безнаказанности, а на праве, принципах и действиях», — подчеркнул Берсе.



О достижении договоренности также сообщала украинская сторона. Об этом ранее написала «Украинская правда».