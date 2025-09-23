ВСУ поразили две российские системы ПВО «Тор-М2» общей стоимостью 50 миллионов долларов

Российская система ПВО «Тор-М2». Фото: кадр из видео

Операторы БПЛА 412-го полка Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и поразили два российских зенитно-ракетных комплекса «Тор-М2» на одном из активных направлений фронта. Об этом сообщили в пресс-службе СБС.



В результате атаки одна установка уничтожена, а вторая – серьезно повреждена. По словам военных, операторы полка для ударов использовали инновационное решение, детали работы которого не разглашаются.



«Тор-М2» – ЗРК малого радиуса действия, применяемый в составе эшелонированной ПВО для прикрытия войск и объектов от ударов самолетов, ракет и БПЛА, а также защиты систем противовоздушной обороны среднего и большого радиуса действия С-300 и С-400. Радиус перехвата воздушных целей – до 15 километров. Стоимость новой установки составляет около 25 миллионов долларов.

