Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

ЗСУ уразили дві російські системи ППО «Тор-М2» загальною вартістю 50 мільйонів доларів

23 вересня 2025, 20:05

Російська система ППО «Тор-М2». Фото: кадр із відео Російська система ППО «Тор-М2». Фото: кадр із відео

Оператори БПЛА 412-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та уразили два російські зенітно-ракетні комплекси «Тор-М2» на одному з активних напрямків фронту. Про це повідомили у пресслужбі СБС.

В результаті атаки одна установка знищена, а друга – серйозно пошкоджена. За словами військових, оператори полку для ударів використали інноваційне рішення, деталі роботи якого не розголошуються.

«Тор-М2» – ЗРК малого радіуса дії, що застосовується у складі ешелонованої ППО для прикриття військ та об'єктів від ударів літаків, ракет та БПЛА, а також захисту систем протиповітряної оборони середнього та великого радіуса дії С-300 та С-400. Радіус перехоплення повітряних цілей – до 15 кілометрів. Вартість нової установки складає близько 25 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що безпілотники знищили кілька ОТРК «Іскандер» на полігоні «Молькіно» у Краснодарському краї РФ.

ВІДЕО
Російська система ППО «Тор-М2». Фото: кадр із відео ЗСУ уразили дві російські системи ППО «Тор-М2» загальною вартістю 50 мільйонів доларів
23 вересня, 20:05
Дронарі б'ють по вантажівках, що транспортують гармати та БК. Фото: ДПСУ Сили оборони атакують окупантів на Покровському напрямку: знищено живу силу і техніку
23 вересня, 16:31
Окупанти вдарили по центру Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА Третій добу поспіль окупанти обстрілюють Запоріжжя
23 вересня, 15:52
Володимир Зеленський провів зустріч із спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом. Скріншот Київ пропонує США угоди щодо дронів та закупівлі зброї — Зеленський провів переговори з Келлогом у Нью-Йорку
23 вересня, 10:19
Наслідки російського обстрілу Дружківки вночі 22 вересня. Фото з місцевих пабліків Сімейна пара постраждала через нічний обстріл Дружківки
23 вересня, 09:35
Наслідки атак по цивільній інфраструктурі. Фото: ДСНС Одещини Нічні удари по Одеській та Дніпропетровській областях: є загиблі та руйнування
23 вересня, 09:21
