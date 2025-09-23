ЗСУ уразили дві російські системи ППО «Тор-М2» загальною вартістю 50 мільйонів доларів

Російська система ППО «Тор-М2». Фото: кадр із відео

Оператори БПЛА 412-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та уразили два російські зенітно-ракетні комплекси «Тор-М2» на одному з активних напрямків фронту. Про це повідомили у пресслужбі СБС.



В результаті атаки одна установка знищена, а друга – серйозно пошкоджена. За словами військових, оператори полку для ударів використали інноваційне рішення, деталі роботи якого не розголошуються.



«Тор-М2» – ЗРК малого радіуса дії, що застосовується у складі ешелонованої ППО для прикриття військ та об'єктів від ударів літаків, ракет та БПЛА, а також захисту систем протиповітряної оборони середнього та великого радіуса дії С-300 та С-400. Радіус перехоплення повітряних цілей – до 15 кілометрів. Вартість нової установки складає близько 25 мільйонів доларів.

