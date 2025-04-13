Главное за день: Десятки погибших в Сумах. Удары по Купянску и Донетчине

Боевые действия



Утром российские оккупанты нанесли удар ракеты с кассетным снаряжением по центру Сум, погибли 34 человека, среди них двое детей, 117 ранены, из них 15 детей. Наибольшее количество жертв – это люди, которые находились в троллейбусе, фактически все пассажиры погибли. Обломками посечены стены зданий, повреждены помещения университета, в жилых домах вокруг повреждены окна и двери.



Войска России нанесли авиаудар по центру Новохатского на Донетчине, один человек погиб, еще три – ранены. Ночью российская авиация сбросила авиабомбы на Константиновку, в результате чего загорелись дома и есть раненые. В Херсоне повреждено детское медучреждение, есть погибшая и раненый. Еще две женщины погибли в Купянске.



Общество



Мариупольчанка Ирина Смирнова три года ждет сына-«азовца» с 16 мая 2022 года. Один из троих ее детей — боец полка «Азов», защитник Мариуполя, Евгений. Парень имеет тяжелое ранение, передвигается на костылях, но до сих пор находится в российском плену. Женщина борется за своего сына и не теряет надежду.