Россияне из артиллерии ударили по центру Херсона: повреждено детское медучреждение, есть погибшая и раненый

13 апреля российские войска из артиллерии обстреляли центр Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



В результате обстрела погибла 62-летняя женщина, а 47-летнего мужчину доставили в больницу. У него взрывная травма и обломочные ранения.



Также в городе повреждено детское медучреждение. Во время атаки дети с родителями и работниками заведения находились в укрытии.

Напомним, что утром 13 апреля Россия нанесла ракетный удар по центру Сум, в результате чего в городе много погибших и раненых.