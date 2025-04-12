RT, НТВ, ВГТРК, Sputnik: Украина ударила санкциями по российским пропагандистам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы №229/2025 и №230/2025, которыми ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных санкций к фигурантам информационной войны против Украины.



Под ограничения попали как российские военкоры и медиа-менеджеры, так и представители оккупационных структур на Донбассе, а также выходцы из других областей Украины. В частности, в санкционный список вошли:

Александр Шелест — бывший ведущий телеканала NewsOne.

— бывший ведущий телеканала NewsOne. Леонард Свидовсков — художественный руководитель «ГТРК ЛНР».

— художественный руководитель «ГТРК ЛНР». Вадим Карасев — политолог, регулярно выступающий на российских ток-шоу.

— политолог, регулярно выступающий на российских ток-шоу. Андрей Руденко — российский военкор.

— российский военкор. Юрий Бардаш — продюсер из оккупированного Алчевска.

Журналисты «Украины.ру», агентства Sputnik, телеканала RT, ВГТРК, НТВ также попали под санкции, введенные президентом Украины:

Арина Шарапова — российская телеведущая.

— российская телеведущая. Андрей Норкин — ведущий телеканала НТВ.

— ведущий телеканала НТВ. Николай Долгачёв — военный корреспондент ВГТРК.

— военный корреспондент ВГТРК. Сергей Зенин — военный корреспондент ВГТРК.

— военный корреспондент ВГТРК. Михаил Андроник — военный корреспондент ВГТРК.

— военный корреспондент ВГТРК. Мурад Газдиев — военный корреспондент RT.

— военный корреспондент RT. Хассан Насср — корреспондент RT.

— корреспондент RT. Иван Полянский — корреспондент RT.

— корреспондент RT. Александр Жуков — оператор RT.

— оператор RT. Михаил Кондаков — оператор RT.

— оператор RT. Сергей Дубровин — оператор RT.

— оператор RT. Николай Бочаров — ассистент оператора RT.

— ассистент оператора RT. Андрей Пелешок — ассистент оператора RT.

— ассистент оператора RT. Константин Кеворкян — сотрудник «Украины.ру».

— сотрудник «Украины.ру». Рамиль Замдыханов — сотрудник «Украины.ру».

— сотрудник «Украины.ру». Татьяна Чугаенко — сотрудница «Украины.ру».

— сотрудница «Украины.ру». Игорь Гомольский — сотрудник «Украины.ру».

— сотрудник «Украины.ру». Искандер Хисамов — главный редактор «Украины.ру».

— главный редактор «Украины.ру». Максим Иксанов — генеральный директор холдинга «Ньюс Медиа» (включает издания Life, Mash, SHOT, Super).

— генеральный директор холдинга «Ньюс Медиа» (включает издания Life, Mash, SHOT, Super). Трофим Татаренков — автор программы «Изолента» на радио Sputnik.

— автор программы «Изолента» на радио Sputnik. Даниил Безсонов — военный корреспондент, бывший «заместитель министра информации ДНР».

— военный корреспондент, бывший «заместитель министра информации ДНР». Александр Сладков — военный корреспондент телеканала «Россия 1».

Санкции предусматривают:

блокировку активов;

приостановку финансовых и экономических обязательств;

запрет на любые торговые операции;

ограничения на распространение их медиа-контента в Украине;

лишение государственных наград Украины (если таковые были).

Эти шаги — часть усилий Украины по противодействию российской пропаганде и ограничению влияния лиц, которые активно оправдывают агрессию против Украины.