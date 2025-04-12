RT, НТВ, ВГТРК, Sputnik: Украина ударила санкциями по российским пропагандистам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы №229/2025 и №230/2025, которыми ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных санкций к фигурантам информационной войны против Украины.
Под ограничения попали как российские военкоры и медиа-менеджеры, так и представители оккупационных структур на Донбассе, а также выходцы из других областей Украины. В частности, в санкционный список вошли:
- Александр Шелест — бывший ведущий телеканала NewsOne.
- Леонард Свидовсков — художественный руководитель «ГТРК ЛНР».
- Вадим Карасев — политолог, регулярно выступающий на российских ток-шоу.
- Андрей Руденко — российский военкор.
- Юрий Бардаш — продюсер из оккупированного Алчевска.
Журналисты «Украины.ру», агентства Sputnik, телеканала RT, ВГТРК, НТВ также попали под санкции, введенные президентом Украины:
- Арина Шарапова — российская телеведущая.
- Андрей Норкин — ведущий телеканала НТВ.
- Николай Долгачёв — военный корреспондент ВГТРК.
- Сергей Зенин — военный корреспондент ВГТРК.
- Михаил Андроник — военный корреспондент ВГТРК.
- Мурад Газдиев — военный корреспондент RT.
- Хассан Насср — корреспондент RT.
- Иван Полянский — корреспондент RT.
- Александр Жуков — оператор RT.
- Михаил Кондаков — оператор RT.
- Сергей Дубровин — оператор RT.
- Николай Бочаров — ассистент оператора RT.
- Андрей Пелешок — ассистент оператора RT.
- Константин Кеворкян — сотрудник «Украины.ру».
- Рамиль Замдыханов — сотрудник «Украины.ру».
- Татьяна Чугаенко — сотрудница «Украины.ру».
- Игорь Гомольский — сотрудник «Украины.ру».
- Искандер Хисамов — главный редактор «Украины.ру».
- Максим Иксанов — генеральный директор холдинга «Ньюс Медиа» (включает издания Life, Mash, SHOT, Super).
- Трофим Татаренков — автор программы «Изолента» на радио Sputnik.
- Даниил Безсонов — военный корреспондент, бывший «заместитель министра информации ДНР».
- Александр Сладков — военный корреспондент телеканала «Россия 1».
Санкции предусматривают:
- блокировку активов;
- приостановку финансовых и экономических обязательств;
- запрет на любые торговые операции;
- ограничения на распространение их медиа-контента в Украине;
- лишение государственных наград Украины (если таковые были).
Эти шаги — часть усилий Украины по противодействию российской пропаганде и ограничению влияния лиц, которые активно оправдывают агрессию против Украины.