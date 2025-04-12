В Чувашии пытались взорвать бывшего военкома: российское следствие ищет «украинский след»

Машину бывшего военного комиссара Чувашской Республики (РФ) Бахтиёра Холикова хотели взорвать. Об этом сообщает российский пропагандистский канал SHOT.



Под автомобилем Холикова в поселке Старые Урмары было обнаружено взрывное устройство. Сигнал от установленной на машине умной камеры позволил Холикову вовремя вызвать спецслужбы, которые обезвредили бомбу. Российское следствие рассматривает версию о причастности к попытке теракта украинских спецслужб.



На должности военкома Холиков курировал мобилизацию резервистов. Курировал федеральную программу по набору мобилизационного резерва БАРС. В открытых источниках о нем почти нет информации.