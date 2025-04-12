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США намерены взять под контроль газопровод «Газпрома», который пролегает через Украину — Reuters

12 апреля 2025, 16:01

США намерены взять под контроль газопровод «Газпрома», который пролегает через Украину — Reuters

США планируют взять под контроль газопровод, который соединяет Россию с Европой через территорию Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам одного из собеседников агентства, в обновлённой угоде о сотрудничестве в сфере недр содержится «требование США к Международной финансовой корпорации развития (DFC) взять под контроль газопровод российского энергетического гиганта "Газпром", проходящий через Украину в Европу».

При этом издание не уточняет, о каком именно газопроводе идет речь. На сегодняшний день российский «Газпром» не владеет ни одной трубой на территории Украины.

Через украинскую газотранспортную систему проходят несколько маршрутов транзита газа из России в Европейский Союз — в том числе «Союз», «Прогресс» и «Уренгой-Помары-Ужгород». Все эти трубопроводы находятся в собственности Украины и управляются компанией «Оператор ГТС України».

За прошлый год страны Европейского Союза потратили на российские энергоресурсы больше, чем на помощь Украине, пишет британское издание The Guardian.

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