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Россия ночью более полусотней БПЛА атаковала Украину: силы ПВО сбили 43 дрона

13 апреля 2025, 10:01

Россия ночью более полусотней БПЛА атаковала Украину: силы ПВО сбили 43 дрона

Силы ПВО Украины. Фото: Воздушное командование «Центр» Силы ПВО Украины. Фото: Воздушное командование «Центр»

В ночь на 13 апреля Россия атаковала Украину 55 ударными БПЛА «Шахед» и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений городов Орел, Курск и Приморско-Ахтарск. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 подтверждено уничтожения 43 «шахедов» и дронов других типов на севере, юге и в центре страны. Еще 12 беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Напомним, что войска РФ за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины, в результате чего три человека погибли, еще пять – ранены.

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