ВСУ сожгли всю бронетехнику и остановили российский штурм еще в его начале на Новопавловском направлении

Российский штурм на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео

110-я механизированная бригада ВСУ отбила российский штурм еще в его начале на Новопавловском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Для проведения атаки оккупанты задействовали несколько единиц бронетехники.



«Однако благодаря минно-взрывным заграждениям, артиллерии и точной работе FPV-дронов батальона беспилотных систем все бронемашины противника остановили и сожгли еще на подходе к нашим оборонным укреплениям», – рассказали в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что ВСУ продвинулись на Новопавловском направлении.