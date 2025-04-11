Главное за день: «Безхозные» квартиры в оккупации. У Трампа предложили РФ земли Украины

Политика



Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в пятницу Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Кремль подтвердил, что темой разговора стала война в Украине. Уиткофф предложил передать России право собственности на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области как условие для прекращения огня в войне против Украины, сообщает Reuters со ссылкой на источники.



Переговоры об окончательном достижении мира в Украине проводить нельзя, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.



Президент США Дональд Трамп выразил недовольство отсутствием значительного прогресса в переговорах в течение последних недель. Согласно источнику американского издания Axios, Трамп даже заявил, что был «разъярен» комментариями Путина по Украине.



Общество



Оккупационные власти «ДНР» начали новый этап «инвентаризации» на захваченной территории — квартиры и дома, чьи владельцы не подали документы лично, объявляют «бесхозными». Под угрозой выселения оказываются даже те, кто живёт в этих квартирах.



Через московский пункт отбора, где заключают контракты с российским Минобороны, прошел 51 гражданин Китая. Это удалось выяснить изданию «Важные истории». С июня 2023 по май 2024 года через московский пункт отбора на военную службу по контракту прошел как минимум 51 гражданин Китая, сообщает издание, получив данные о наборе на контракт.



Боевые действия



Российские войска дважды ударили по Херсону, ранены шесть человек, повреждены многоэтажные и частные дома.



По данным аналитиков DeepState, российским войскам удалось оккупировать Александрополь в Покровском районе Донецкой области, а также продвинуться вглубь украинских позиций возле Новобахмутовки и в селе Успеновка, которое расположено неподалеку от границы с Днепропетровской областью.



Российские оккупационные войска намереваются войти на территорию Днепропетровской области, чтобы иметь «козырь» на будущих переговорах о прекращении огня, сообщает американский телеканал CNN.