Учет «бесхозного» жилья в оккупации: почему местные жители не могут попасть в свои квартиры

Оккупационные власти «ДНР» начали новый этап «инвентаризации» на захваченной территории — квартиры и дома, чьи владельцы не подали документы лично, объявляют «бесхозными». Под угрозой выселения оказываются даже те, кто живёт в этих квартирах.



Так, жительницу дома на улице Бахчиванджи в Мариуполе не пускают в её собственную квартиру. После гибели мужа в 2022 году она осталась в городе и пытается восстановить документы, сгоревшие во время боёв. Но жильё всё равно признали «бесхозным».



«Там прописаны моя дочь и внук. Почему мы не имеем права на свою квартиру?», — говорит женщина.



Соответствующее видео опубликовал Центр изучения оккупации.



Ранее оккупанты заявили о принудительном присвоении более 750 объектов недвижимости в городе.