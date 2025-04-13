Войска России нанесли авиаудар по центру Новохатского на Донетчине: один человек погиб, еще три – ранены

13 апреля в 12:30 российские войска нанесли авиаудар по центру села Новохатское Волновахского района. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Предварительно, оккупанты применили авиабомбы УМПБ Д-30СН.



На одной из улиц погибла 67-летняя женщина, которая во время атаки ехала на велосипеде. Кроме того, ранения получили мужчины 51 и 58 лет и 87-летняя пенсионерка. У пострадавших диагностировали осколочные ранения рук и контузии.

Напомним, что ночью 13 апреля российская авиация сбросила авиабомбы на город Константиновка на Донетчине, в результате чего загорелись дома и есть раненые.