Россия нанесла ракетный удар по центру Сум: в городе много погибших и раненых

Последствия ракетного удара по центру Сум. Фото: МВД Украины

Утром 13 апреля российские войска ударили по Сумам. Об этом сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь.



По его словам, в результате обстрела в городе много погибших.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что россияне атаковали город несколькими ракетами.



Обновлено 11:40. Кобзарь заявил, что уже известно о более 20 погибших.



В пресс-службе Сумской областной военной администрации уточнили, что удар двумя баллистическими ракетами пришелся по центру города.



В пресс-службе Сумского горсовета рассказали, что также известно о раненых людях.



Повреждены дома и нежилые здания.



Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что, по предварительным данным, 21 человек погиб и еще по меньшей мере 20 – ранены.



«Люди пострадали прямо посреди улицы, в авто, в общественном транспорте, в домах. Полиция ограничила доступ к зоне поражения», – отметил глава МВД.



Обновлено 12:10. В пресс-службе Сумской областной прокуратуры сообщили, что количество раненых возросло до 34 человек, среди них пять детей.

Напомним, что войска РФ за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины, в результате чего три человека погибли, еще пять – ранены.