Россия нанесла ракетный удар по центру Сум: в городе много погибших и раненых

Утром 13 апреля российские войска ударили по Сумам. Об этом сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь.
По его словам, в результате обстрела в городе много погибших.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что россияне атаковали город несколькими ракетами.
Обновлено 11:40. Кобзарь заявил, что уже известно о более 20 погибших.
В пресс-службе Сумской областной военной администрации уточнили, что удар двумя баллистическими ракетами пришелся по центру города.
В пресс-службе Сумского горсовета рассказали, что также известно о раненых людях.
Повреждены дома и нежилые здания.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что, по предварительным данным, 21 человек погиб и еще по меньшей мере 20 – ранены.
«Люди пострадали прямо посреди улицы, в авто, в общественном транспорте, в домах. Полиция ограничила доступ к зоне поражения», – отметил глава МВД.
Обновлено 12:10. В пресс-службе Сумской областной прокуратуры сообщили, что количество раненых возросло до 34 человек, среди них пять детей.
Напомним, что войска РФ за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины, в результате чего три человека погибли, еще пять – ранены.