Буданов назвал, какие подразделения и чем ударили ВС РФ по центру Сум

Последствия ракетного удара РФ по центру Сум. Фото: ГСЧС

Удар по центру Сум двумя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 нанесли расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад ВС РФ с территории населенного пункта Лески Воронежской области и населенного пункта Леженьки Курской области. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.



По его словам, это очередное военное преступление России.



«Наше общее дело сделать так, чтобы ни один военный преступник – от тех, кто давал приказы, до тех, кто запускал ракеты – не ушел от возмездия», – отметил Буданов.

Напомним, что ракетный удар центру Сум российские оккупанты нанесли утром 13 апреля.



Уже известно о 32 погибших и 84 раненых людях.