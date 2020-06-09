Порошенко пришел к генеральному прокурору. Его могут взять под стражу

Пятый президент, народный депутат и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко пришел в Офис генерального прокурора. Там он в компании коллег по фракции провел встречу с генпрокурором Ириной Венедиктовой.



Встреча из кабинета генпрокурора транслировалась на странице «Евросолидарности» в Facebook. Изначально Венедиктова просила подождать, аргументировав это запланированной встречей с послом Швейцарии, но Порошенко настоял.



Также генпрокурор и госохрана настаивали на прекращении прямой трансляции. После пререканий трансляция, которую вел один из народных депутатов, все же продолжилась.







На встрече с Венедиктовой Порошенко обвинил правоохранителей в давлении на оппозицию. «Это уже переходит все рамки. Вы пытаетесь препятствовать моей деятельности», — подчеркнул он.



В свою очередь генпрокурор уточнила, не пришел ли Порошенко к ней «просто выговорится». В ответ на замечание о политической подоплеке уголовного преследования, Венедиктова сказала: «Давления на оппозицию нет. Мы действуем в рамках уголовного процессуального кодекса».



Поговорив непродолжительное время с народными депутатами, выслушав их замечания в адрес работы Госбюро расследований и Офиса генпрокурора, в частности, о неправомерности вручения подозрения Порошенко, Венедиктова покинула свой кабинет.



Порошенко и его адвокаты подчеркивают, что подозрения подобного рода должно вручаться лично генпрокурором, а не по его поручению.



Сегодня ранее Офис генпрокурора сообщил о подозрении Порошенко. Также отмечалось, что решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.



По данным следствия, Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания «явно преступного приказа» склонил военное должностное лицо — главу Службы внешней разведки Сергея Семочко к превышению им власти и служебных полномочий, «то есть умышленному совершению действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода».