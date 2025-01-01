Украина полностью остановила транзит российского газа

В 07:00 в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины. Об этом сообщил официальный канал Министерства энергетики Украины.



Украина в установленном порядке проинформировала об этом международных партнеров.



«Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина», — подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.



С 1 января газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа.



Инфраструктура газотранспортной системы заблаговременно подготовлена к функционированию в режиме нулевого транзита и надежного газоснабжения украинских потребителей.

Ранее Министерство иностранных дел Словакии заявило, что Украине «следует воздерживаться от создания новых врагов».