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В ГБР сообщили о подозрении Порошенко в совершении преступления. Адвокат заявил о нарушении процедуры

Обновлено
10 июня 2020, 11:14

В ГБР сообщили о подозрении Порошенко в совершении преступления. Адвокат заявил о нарушении процедуры

Пятый президент, народный депутат Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований, как свидетель по делу о незаконном перемещении картин через государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В здании ГБР прокурор Офиса генпрокурора сообщил ему о подозрении. При этом Порошенко отказался от участия в допросе и покинул здание ГБР.

По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, подозрение пытались вручить по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Новиков отметил, что по закону, подозрение народному депутату должен вручать лично генпрокурор Ирина Венедиктова. Поскольку подозрение вручал прокурор, а не сама Венедиктова, Порошенко покинул здание ГБР, пояснил адвокат.

Под зданием ГБР собрались люди в поддержку Порошенко. Они принесли с собой карикатуры на президента Владимира Зеленского, олигарха Игоря Коломойского и генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Порошенко считает, что ГБР должно извиниться и закрыть дело в отношении скрытого перемещения через границу Украины коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод пятого президента Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований.

26 мая Порошенко не прибыл на допрос в ГБР. В тот день в музее Гончара Порошенко устроил выставку картин. На место прибыли сотрудники госбюро, чтобы вручить уведомления о вызове на допрос и провести следственные действия.

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