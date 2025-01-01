В столице из-за атаки БПЛА загорелось здание. Фото: Київ ІНФО

Сегодня, 1 января 2025 года в Печерском районе столицы из-за атаки БПЛА загорелось нежилое помещение. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



Официальный телеграм-канал Киевской городской военной администрации добавил, что в результате атаки ударных БПЛА вооруженных сил РФ данных о пострадавших не поступало. Относительно повреждений — информация выясняется.



Позже выяснилось, что в Печерском районе есть возгорание на крыше и в одной из квартир жилого дома, к медикам пока обратился один человек.



В Воздушных силах также предупреждают, что российские ударные БПЛА в направлении Киева двигаются с юго-запада.

Напомним, в ночь на 31 декабря 2024 года Россия атаковала территорию Украины баллистическими, крылатыми ракетами и БПЛА.