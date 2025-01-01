Войска РФ продвинулись в Курахово и двух селах под Покровском — DeepState

Российская оккупационная армия все дальше продвигается в Курахово. Это продолжает фиксировать аналитический проект DeepState.
Также сообщается, что ВС РФ развивают свое наступление вблизи двух сел Покровского района — Соленое и Волково, которые расположены в 14 и 12 км на запад от самого города.
В Генеральном штабе отметили, что в районе Курахово украинские защитники отбили 18 атак. В то же время, армия россиян 56 раз пыталась вклиниться в оборону ВСУ на Покровском направлении.
За предыдущие сутки противник понес значительные потери на этом участке фронта. По предварительной информации, наши воины обезвредили на этом направлении 208 оккупантов, 94 из них — безвозвратно.
Уничтожено четыре единицы автомобильной техники, две антенны управления БПЛА, кроме того, повреждены одна боевая бронированная машина и один миномет.
Ранее сообщалось, что населенный пункт Курахово почти полностью перешел под контроль российских оккупантов.
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