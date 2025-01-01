Войска РФ продвинулись в Курахово и двух селах под Покровском — DeepState

Продвижение ВС РФ в Курахово на 1 января 2025 года. Фото: карта DeepState

Российская оккупационная армия все дальше продвигается в Курахово. Это продолжает фиксировать аналитический проект DeepState.



Также сообщается, что ВС РФ развивают свое наступление вблизи двух сел Покровского района — Соленое и Волково, которые расположены в 14 и 12 км на запад от самого города.



В Генеральном штабе отметили, что в районе Курахово украинские защитники отбили 18 атак. В то же время, армия россиян 56 раз пыталась вклиниться в оборону ВСУ на Покровском направлении.



За предыдущие сутки противник понес значительные потери на этом участке фронта. По предварительной информации, наши воины обезвредили на этом направлении 208 оккупантов, 94 из них — безвозвратно.



Уничтожено четыре единицы автомобильной техники, две антенны управления БПЛА, кроме того, повреждены одна боевая бронированная машина и один миномет.

Ранее сообщалось, что населенный пункт Курахово почти полностью перешел под контроль российских оккупантов.