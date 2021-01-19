США вводят санкции против «Северного потока-2», а немецкие экологи добились приостановки его строительства

США сообщили Германии о планах ввести 19 января санкции против российского трубопроводного судна «Фортуна» из-за строительства российского газопровода «Северный поток-2». В Германии недовольны таким решением.



Об этом сообщает Reuters.



Санкции должны вступить в силу с 19 января против судна «Фортуна» и его владельца KVT-RUS, отмечала немецкая газета Handelsblatt. Сейчас судно находится в Балтийском море вблизи города Росток на севере Германии.



Как пишет Radio Liberty, санкции будут направлены против любой европейской компании, которая поможет «Фортуне» завершить строительство «Северного потока-2».



В правительстве Германии таким решением США разочарованы.



«Мы с сожалением принимаем это сообщение к сведению», — заявил представитель Минэкономики Германии.



Представитель посольства США в Берлине будущие санкции не прокомментировал, но отметил, что США «впредь будет принимать необходимые меры против Северного потока-2».



Кроме того, строительство «Северного потока-2» заморозили из-за жалоб немецких природоохранных организаций. Они опротестовали выдачу разрешения на прокладку труб российского газопровода.

В ЕС норвежская организация Det Norske Veritas GL заявила, что не сможет сертифицировать газопровод «Северный поток-2» из-за новых санкций США.



Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов м3 в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на более, чем 90%.



Прокладка газопровода «Северный поток-2» была остановлена год назад из-за санкций, которые ввели США против компаний, причастных к его строительству.



Россия рассчитывает достроить газопровод своими силами. 11 декабря 2020 года там заявили, что российское судно-трубоукладчик «Фортуна» начало достройку участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по шельфу в исключительной экономической зоне Германии.



Первую из двух веток «Северного потока-2» планируют достроить уже в июне 2021 года.