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Ахметова уличили в нелегальном подключении своего особняка к электросетям Киева

20 апреля 2021, 09:30

Ахметова уличили в нелегальном подключении своего особняка к электросетям Киева

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по результатам проверки установила, что особняк олигарха Рината Ахметова в селе Плюты Киевской области был нелегально присоединен к электросетям столицы. Об этом было объявлено на заседании регулятора 15 апреля.

Как пояснила член НКРЭКУ Ольга Бабий, в 2018 году компания «ДТЭК Киевские электрические сети» выдала технические условия на присоединение объекта в селе Плюты, который находится за пределами территории осуществления лицензированной деятельности компании.

«Это формально, по документам, санаторий, а физически — это жилище Рината Леонидовича [Ахметова]», — уточнила она.



«ДТЭК Киевские электрические сети» — это оператор системы распределения электроэнергии, который обслуживает исклчительно город Киев.

Регулятор обязал компанию в срок до 20 мая предоставить обновленные сведения о месте и способах осуществления хозяйственной деятельности, а именно расширить территорию ведения хозяйственной деятельности, добавила Бабий.

Факт нелегального подключения послужил одним из поводов для Нацкомисии оштрафовать «ДТЭК Киевские электросети» за нарушение лицензионных условий по распределению электроэнергии на 1,7 миллиона гривен.

В тоже время в «ДТЭК Киевские электросети» утверждают, что их оштрафовали за другие нарушение, а присоединение объекта в Плютах было выполнено в рамках закона. В компании Ахметова рассказали, что 2018 году «заказчик обратился к "ДТЭК Киевские электросети" для присоединения своего объекта в селе Плюты».

«В соответствии с законодательством Украины, заказчик выбрал для сети ОСР "ДТЭК Киевские электросети". Заказчик оплатил полную стоимость мощности присоединения и построения электролиний к его объекту, определенную в соответствии с действующим законодательством Украины», — рассказали в компании и добавили, что предоставили НКРЭКУ полный перечень документов, подтверждающих эту оплату.

Там также отметили, что присоединение особняка Ахметова было выполнено 30 ноября 2020 года и пообещали, что «ДТЭК Киевские электросети» предоставит регулятору новые данные об изменении территории лицензионной деятельности в отведенный законом и постановлением срок — до 20 мая 2021 года.

Вместе с тем телеграм-канал «Монополист», который ведут журналисты «Бизнес Цензора», пришел к выводу, что Ахметов не захотел переводить обслуживание своего жилья с «ДТЭК Киевские электрические сети» на другую свою компанию, которая как раз обслуживает Киевскую область — «ДТЭК Киевские региональные электросети» — из-за более низкого тарифа в столице, чем в регионе.

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