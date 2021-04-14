Показали раньше акционера. Как главный канал Ахметова пиарит Порошенко

Ринат Ахметов и Петр Порошенко. Фото: Ukrafoto

В воскресенье вечером, 11 апреля, в информационной программе «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» был показан комплементарный сюжет о Петре Порошенко. Медиаэксперты называют такой контент «материалом с признаком заказа», а журналисты — «джинсой». Событие незаурядное: Порошенко — лидер одной из самых популярных партий «Европейская солидарность» и позиционирует себя как главный оппозиционер с правого фланга. В свою очередь телеканал «Украина» давно превратился из скромного донецкого вещателя в самый рейтинговый канал страны, жемчужину в медиаимперии Рината Ахметова и инструмент влияния олигарха. «Новости Донбасса» решили разобраться, что стоит за таким сотрудничеством Порошенко с каналом Ахметова.



Просто президент



«Разработать и согласовать [паспорт вакцинации] с международными партнерами призвал Петр Порошенко. Вместе с командами... Вместе с командой президент представил антиковидный план», — рассказывает зрителям ведущий Олег Панюта. Он не уточнил, что Порошенко — пятый президент. Видимо, оговорился.





Дальше — больше. Лицо прайм-таймовой новостной программы пересказывает призыв Порошенко выделить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. «Нужно сейчас отбросить все распри, нужно объединить усилия, нужно защитить украинцев и украинок», — умиротворительно рассказывает пятый глава государства, который проиграл выборы в 2019 году, участвуя в них с лозунгом «Армія, мова, віра». Порошенко добавил, что «помогал и будет помогать медицинским работникам».



«Этот материал имеет все возможные признаки заказа. У него нет реального информационного повода — в его основе лежит заявление, сделанное политиком специально для прессы, однако речь не идет ни о каком важном для общества событии», — объяснил «Новостям Донбасса» руководитель отдела мониторинга и аналитики общественной организации «Детектор медиа» Отар Довженко.



Организация, которую он представляет, уже много лет занимается анализом эфиров украинских телеканалов. С подробной методологией определения, является ли материал заказным, можно ознакомиться здесь .

Петр Порошенко на телеканале «Украина». Кадр из сюжета

«Этот сюжет не сбалансирован и не дополнен никаким необходимым контекстом — это лишь пересказ заявления Петра Порошенко и его цитаты, одна из которых является откровенным самохвальством: "Я помогал, помогаю и буду помогать медикам..." Журналисты не проверили его утверждение, что на вакцины и койкоместа не хватает 5 миллиардов гривен, и не подали позицию властей относительно объема таких потребностей (если они есть). Также неизвестно, с какой именно "командой" Порошенко представил свой план, ведь в кадре только он», — продолжает Довженко.



По словам медиаэкспера, материалы с признаками заказа в пользу Порошенко иногда появляются на телеканале «Украина», хотя в последние месяцы они стали единичными — чаще «Детектор медиа» фиксировал их во время избирательной кампании.



«В новостях "Украины" ежедневно обязательно появляется как минимум один материал с пиаром Рината Ахметова, его благотворительного фонда или предприятий», — отмечает Довженко.



И действительно, следом за полутораминутным сюжетом о начинаниях лидера «Евросолидарности» в эфир вышел обстоятельный репортаж о помощи фонда акционера СКМ Рината Ахметова детям с проблемами слуха. О принадлежности канала миллиардеру, на котором выходит сюжет, ведущий не упомянул.

«Также среди постоянных героев материалов с признаками заказа на "Украине" Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, — рассказывает медиаэксперт. — До неудачи на выборах прошлой осенью главным героем был Олег Ляшко, однако сейчас о нем, кажется, забыли. Довольно часто на телеканале появляется и пиар президента Владимира Зеленского и "Слуги народа"».



В мониторингах «Детектор медиа» телеканал «Украина» традиционно занимал первое или второе место, чередуясь с «Интером», по количеству материалов с признаками заказа. При этом, отмечает Довженко, эти два канала опережали все остальные с огромным отрывом — примерно в три раза в последнее время. Сейчас на первое место вырвался телеканал Виктор Медведчука «Первый независимый» , который транслируется в YouTube.



На следующий день в вечернем выпуске программы «Сегодня» на «Украине» показали еще один сюжет с признаками заказа, посвященный антиковидным инициативам Порошенко.



Когда своего телепула уже мало



При этом у Петра Порошенко есть два собственных телеканала — «Прямой» и «Пятый», также ему лоялен «Эспрессо». Зачем же политику понадобилась медийная помощь со стороны?



«Думаю, Порошенко осознает, что пул партийных каналов — работает неэффективно с точки зрения продвижения его позиции. Эти каналы замкнулись на очень узкой нише тех, кто уже давно настроен "за" Порошенко, они довольно грубо агитируют и не способны выйти за пределы ниши, как ни старайся. Соответственно, нужны другие медиа для доступа к широкому электорату», — пояснил в разговоре с «Новостями Донбасса» Дмитрий Литвин, политический аналитик и основатель телеграм-канала «Телекошмар», в котором он комментирует эфиры олигархического ТВ.



По его словам, такими медиа для лидера «Евросолидарности», помимо каналов Рината Ахметова, стал еще и ICTV Виктора Пинчука.





«Это традиционная для Украины модель олигархической телеполитики — когда берут в новости партийную джинсу. Либо тех партий, которые спонсирует сам хозяин канала или близкие к нему структуры/люди. Либо тех партий, которые в данный момент дружественные», — подчеркнул Литвин.



При этом такие медийные маневры он назвал дохлым номером. «Телевидение утрачивает свою роль такого инструмента для накачки политического веса. Порошенко не сможет таким образом преодолеть зашкаливающий антирейтинг и повысить уровень доверия к себе. Просто олигархи ничего другого не умеют делать, кроме как маячить у граждан на глазах по телевизору», — считает политический аналитик.



При подготовке этой статьи «Новости Донбасса» обратились в пресс-службы телеканала «Украина» и Петра Порошенко, однако там не ответили на наши запросы.