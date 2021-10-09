В разгар коронавируса «ДНР» вывела на субботник в Донецке больше 12 тысяч человек

«Администрация» Донецка при группировке «ДНР» в субботу провела общегородской субботник.



Как сообщил глава «администрации» города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале, всего на субботнике было задействовано свыше 12 000 горожан.



По его словам, было расчищено около 800 тыс. м² территории парков и скверов, более 2000 тыс. м² придомовых территорий, ликвидировано 16 стихийных свалок.



На опубликованных Кулемзиным фото видно, что участники субботника без защитных масок.

В ОРДО за прошлые сутки, 8 октября, выявили 551 новый случай коронавируса. Кроме того, 342 человека выздоровели, а 82 человека умерли.