В Донецке показали очередь из «скорых» под ковидной больницей

Жители Донецка сообщают о наплыве пациентов с коронавирусом в местные больницы. Видео с очередью из машин «скорой помощи» под центральной городской клинической больницей №3 опубликовали в телеграм-канале «Типичный Донецк».



По словам очевидца, «скорые» с больными коронавирусом не заканчиваются.



ЦГБ №3, как сообщают дончане, недавно начала принимать больных с коронавирусом, поскольку в остальных отведенных для этого донецких больницах уже нет мест.





То, что загрузка медучреждений «тяжелыми» больными с ковидом достигла максимума, подтверждает и «министерство здравоохранения ДНР».



«В связи с ростом количества инфицированных COVID-19 и внегоспитальных пневмоний, а также максимальной заполненностью госпитальных баз пациентами тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести, министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует соблюдать меры по предотвращению распространения COVID-19», — говорится в сообщении «минздрава».