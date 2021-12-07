Байден позвонил лидерам Франции, Германии, Италии и Британии перед переговорами с Путиным

Президент США Джо Байден поговорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании перед видеозвонком президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает Белый дом.



«Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Байде совершили звонок», — говорится в сообщении.



Согласно сообщению, лидеры обсудили «свою общую обеспокоенность наращиванием российской военной мощи на границах Украины и все более жесткую риторику России».



«Они призвали Россию деэскалировать напряженность и согласились с тем, что дипломатия, особенно в рамках Нормандского формата, является единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе посредством выполнения Минских соглашений», — рассказали в Белом доме.



Также лидеры подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в том числе в консультациях с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС, «в отношении скоординированного и всеобъемлющего подхода».