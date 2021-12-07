США и Евросоюз готовят санкции против российских банков, которые ограничат конвертацию рубля, в случае вторжения российской армии в Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.



По словам собеседников агентства, санкции — в том числе против некоторых крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) — являются одними из вариантов, которые президент США Джо Байден может изложить во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник. По их словам, США также могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долги на вторичном рынке.



По информации источников Bloomberg, в администрации Байдена считают, что отключение от системы межбанковских платежей SWIFT слишком сильно ударит по рядовым россиянам, поэтому чиновники более склонны к варианту ограничить конвертацию рублей в доллары, евро и фунты. Скорее всего, этому был посвящен вчерашний разговор президента США с лидерами Франции, Германии и Великобритании, пишет агентство.



Bloomberg отмечает, что пока неясно, в каких деталях Байден изложит Путину возможные санкции, которые последуют за вторжением, к тому же большинство из них зависят от позиции союзников.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 7 декабря по видеосвязи в закрытом режиме. Тема Украины станет одной из центральных.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что во время переговоров президент РФ «услышит очень четкие сигналы от президента Байдена, что сделают партнеры Украины в случае, если Путин прибегнет к военной операции».