FT: Путин одобрил участие Абрамовича в переговорах между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин одобрил участие олигарха Романа Абрамовича в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сегодня сообщило издание Financial Times со ссылкой на свои источники.



По данным собеседников газеты, после одобрения Путина Абрамович встретился с высокопоставленным чиновником из Офиса президента Украины Владимира Зеленского для решения вопросов по организации переговоров. С тех пор обе стороны начали обсуждать предварительный план прекращения боевых действий в Украине.



Издание отмечает, что поддержка Путина указывает на то, что Абрамович искал одобрения на самом высоком уровне, и противоречит заявлениям самого бизнесмена о том, что он никогда не принадлежал ближайшему окружению российского президента.



Западные должностные лица, по данным газеты, ставят под сомнение участие Абрамовича в организации переговоров. А некоторые из них предполагают, что он преувеличивал свое участие в процессе, чтобы избежать санкций, отмечает издание.



Давид Арахамия, участник переговоров со стороны Украины и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде, рассказал FT, что встретил Абрамовича в Гомеле во время первого раунда переговоров.



«Я могу подтвердить, что Абрамович активно участвует в мирных переговорах», — отметил он, добавив, что миллиардер «включился в этот процесс через международное еврейское сообщество».