Оккупированный Мариуполь остался без отопления в новогоднюю ночь — ЦНС

Новый год жители оккупированного Мариуполя встречали с холодными батареями. Иллюстративное фото

В новогоднюю ночь оккупированный Мариуполь остался без отопления. Ситуация с теплом в городе критическая. Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что более 50% тех котельных, которые россиянам удалось таки запустить на временно оккупированных территориях Донецкой области, уже вышли из строя.

«И именно в новогоднюю ночь большинство жителей оккупированных городов области остались без тепла. Особенно критическая ситуация в Мариуполе», — говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре нацсопротивления, причиной ситуации является деятельность местных коллаборантов, потому что они не в состоянии организовать работу коммунальных предприятий из-за банальной нехватки кадров.

«Большинство работников ЖКХ временно оккупированных территорий Украины отправили на так называемую "СВО", а тем, кому удалось этого избежать, месяцами не выплачивают зарплаты», — объясняют в ЦНС.

Напомним, российские войска захватили Мариуполь Донецкой области во время вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Сейчас захватчики используют территорию города и порта в военных целях.