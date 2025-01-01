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БПЛА РФ атаковали Киев: 1 погибший, 7 раненых, включая беременных

01 января 2025, 11:33

БПЛА РФ атаковали Киев: 1 погибший, 7 раненых, включая беременных

Из-за атаки БПЛА РФ, в Киеве 1 погибший и 7 раненых. Фото: Прокуратура Киева Из-за атаки БПЛА РФ, в Киеве 1 погибший и 7 раненых. Фото: Прокуратура Киева

В результате российской атаки на Киев один человек погиб. Об этом говорится на официальной странице Офиса Генерального прокурора

«Количество пострадавших возросло до 7 человек, среди которых две беременные женщины. Поисково-спасательная операция продолжается», — уточнили в Офисе Генерального прокурора.

Ранее в Печерском районе столицы из-за атаки БПЛА загорелось нежилое помещение. Позже выяснилось, что в одной из квартир жилого дома к медикам пока обратился один человек.

Напомним, сегодня 1 января 2025 года, российские беспилотники в Киеве повредили несколько жилых многоквартирных домов

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