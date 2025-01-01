Появилось видео последствий обстрела Константиновки в первые минуты нового года

Сразу после начала нового года российские военные обстреляли Константиновку Донецкой области, возник пожар. Иллюстративное фото

В сети появилось видео первых минут после обстрела города Константиновка Донецкой области российскими войсками в новогоднюю ночь. Видео опубликовал местный телеграм-канал «Типичная Константиновка».

«Через минуту после начала 2025 года в Константиновку прилетело», — говорится в комментарии к видео.

Также сообщается, что после прилета возник сильный пожар, сгорело имущество жителей.

На канале отметили, что люди в результате обстрела не пострадали.

Ранее в Донецкой областной военной администрации сообщили, что за минувшие сутки в Константиновке повреждены 3 частных дома, 2 газопровода и 2 линии электропередач.