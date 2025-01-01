Войска РФ обстреляли Херсон: погиб волонтер

Первое новогоднее утро после обстрела РФ стало последним для херсонца, личность которого сейчас выясняют. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



«Российские террористы обстреляли Днепровский район около 10.30. Мужчина был в помещении и получил травмы, несовместимые с жизнью. Соболезнования родным и близким погибшего, ему было 23 года», — добавил Мрочко.



Позже оказалось, что погибший парень был волонтером, который постоянно помогал в восстановлении громады Херсона.

Напомним, утром российские БПЛА атаковали Киев. Позже появилась информация, что в результате удара погибли двое людей.