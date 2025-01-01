Атака на Киев: разрушения и пожары в Печерске и Святошино

Сегодня, 1 января 2025 года, российские беспилотники в Киеве повредили несколько жилых многоквартирных домов. Оперативную информацию о последствиях атаки опубликовала пресс-служба ГСЧС Украины.
Результат атаки БПЛА россиян на жилой дом в Киеве. Фото: ГСЧС Киева
Результат атаки БПЛА россиян на жилой дом в Киеве. Фото: ГСЧС Киева
В первый день нового года противник атаковал столицу. Есть разрушения в двух районах:
По данным столичных спасателей, информация о пострадавших уточняется. Напомним, в Печерском районе столицы из-за атаки БПЛА загорелось нежилое помещение.
Результат атаки БПЛА россиян на жилой дом в Киеве. Фото: ГСЧС Киева
Результат атаки БПЛА россиян на жилой дом в Киеве. Фото: ГСЧС Киева
По словам столичного мэра Виталия Кличко, пока известно о трех пострадавших на Печерске. Двух из них госпитализировали.
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