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Атака на Киев: разрушения и пожары в Печерске и Святошино

01 января 2025, 08:58

Атака на Киев: разрушения и пожары в Печерске и Святошино

Результат атаки БПЛА россиян на жилой дом в Киеве. Фото: ГСЧС Киева Результат атаки БПЛА россиян на жилой дом в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Сегодня, 1 января 2025 года, российские беспилотники в Киеве повредили несколько жилых многоквартирных домов. Оперативную информацию о последствиях атаки опубликовала пресс-служба ГСЧС Украины.

Результат атаки БПЛА россиян на жилой дом в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Результат атаки БПЛА россиян на жилой дом в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

В первый день нового года противник атаковал столицу. Есть разрушения в двух районах:

  • Печерский район: произошло частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома и пожар на 4-5 этажах на площади 70 кв. м. Одна женщина спасена.

    Пожар сейчас локализован, проводятся работы по ликвидации. Также произошло возгорание на крыше рядом расположенного нежилого здания. Сейчас продолжается локализация пожара. На месте работает 75 спасателей и 19 единиц пожарно-спасательной техники.
  • Святошинский район: произошло разрушение гаражей и возгорание на площади 20 кв. м. На месте работает 10 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

По данным столичных спасателей, информация о пострадавших уточняется. Напомним, в Печерском районе столицы из-за атаки БПЛА загорелось нежилое помещение.

Результат атаки БПЛА россиян на жилой дом в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Результат атаки БПЛА россиян на жилой дом в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

По словам столичного мэра Виталия Кличко, пока известно о трех пострадавших на Печерске. Двух из них госпитализировали.

Ранее сообщалось, что армия российских оккупантов убила жителя Донецкой области в Успеновке.

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