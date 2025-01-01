Потери РФ за сутки: 1250 солдат, 4 танка и 1 вертолет

Украинский солдат ведет огонь. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1250 человек и один вертолет. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.



Также украинские воины обезвредили четыре танка, 13 боевых бронированных машин и 4 артиллерийские системы противника.



Кроме того, ВСУ сбили 50 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также уничтожили 49 автомобилей оккупантов.



Также морской дрон Magura V5 сбил российский вертолет Ми-8 во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава противника, пункт управления БПЛА, средство ПВО, два склада ГСМ, две радиолокационные станции и еще шесть других важных объектов противника.