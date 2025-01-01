В Торецке при штурме уничтожены БМП-2 и российские солдаты ►

В Торецке при отражении российского штурма были уничтожены российские БМП-2 с помощью FPV-камикадзе и солдаты РФ. Видео опубликовал телеграм-канал WarArchive.
«Также уничтожены российские солдаты с помощью сбросов снарядов с дрона. Город Торецк, Донецкая область», — говорится в сообщении.
Согласно карте DeepState, Силам обороны в Торецке противостоят 9-я отдельная мотострелковая бригада россиян при поддержке 1-й «Славянская» ОМБр.
Продвижение ВС РФ в Торецке на 1 января 2025 года. Фото: карта DeepState
Одновременно, на Торецком направлении противник совершил 13 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Белая Гора и Торецк.
Напомним, войска РФ продвинулись в Курахово и двух селах под Покровском.
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