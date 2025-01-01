ВС РФ потеряли два вертолета, а не один: заявление военкоров

Российские военкоры написали в своих Z-пабликах, что во время боя с морским дроном Magura V5, армия РФ потеряла не один, а два вертолета.



«Потери 2‑х Ми-8 могло не быть. Их можно было легко избежать просто изменив тактические приёмы борьбы с БЭКами», — заявил телеграм-канал russian aviation.



Ранее в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 «SeeDragon» был уничтожен российский вертолет Ми-8, отметило ГУР МОУ.



Потерю экипажей оккупантов подтвердил и Fighterbomber, который специализируется на российской авиации.

Напомним, разведка опубликовала радиоперехват пилота российского Ми-8, который подбил морской дрон Magura V5.