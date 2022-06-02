Обстрел Соледара войсками РФ унес жизнь одного человека, двое ранены

Вчера, 1 июня, российскими войсками был обстрелян Соледар, в следствие которого 1 женщина погибла, а двое были ранены. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, опубликовав видео последствий попадания снарядов на территорию города.



Кириленко отметил, что осколочный снаряд попал около центра Соледара, когда там находились люди.





Он также напомнил о важности эвакуации в безопасные регионы Украины.



Ранее, в Донецкой ОВА сообщали о наличии серьезных проблем с электро- и водоснабжением в регионе, отмечалось, что ремонтно-восстановительные работы проводятся ежедневно.