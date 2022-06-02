Оккупанты «лупят» по водогонам: В Донецкой области серьезные проблемы с водой и светом

В Донецкой области — серьезные проблемы с электро- и водоснабжением. Об этом во время брифинга по оперативной и гуманитарной ситуации на Донетчине сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, ремонтно-восстановительные работы проводятся ежедневно.



«Однако враг лупит именно по водогонам, перебивая их, перебивая насосные станции, которые осуществляют водозабор с речки Северский Донец», — рассказал глава области.



По словам Кириленко, ситуация на севере области крайне сложная. Сейчас большая проблема с водоснабжением Константиновки, Дружковки, Славянска, части Краматорска.



«Мы работаем над тем, чтобы дать возможность подать электропитание к перебитым линия электропередач, чтобы поднимать воду и закачивать ее в систему. Следующая проблема — это повреждение системы. Фактически посечены осколками снарядов или попаданием боеприпасов именно водогоны, что идут к поверхности воды», — уточнил глава ОВА.



По ситуации с электроснабжением Кириленко отметил, что поднимал вопрос на заседании энергетического комитета в Краматорске 1 июня. ОВА подала свои предложения по решению вопроса.



«Необходимо искать альтернативу, чтобы обезопасить местонахождение основных подстанций и линий, чтобы враг умышленно их не повредил», — резюмировал он.



Несмотря на перебои с водо- и электроснабжением, власти делают все возможное, заверил Кириленко, чтобы обеспечить свет и воду для оставшегося населения. Он также в очередной раз призвал людей к эвакуации.



С газоснабжением, по словам главы области, ситуация критическая. Перебит газопровод, подключение невозможно из-за активных боевых действий. Восстановить поставки газа можно будет только в случае отодвигания линии фронта.