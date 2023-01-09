ЗСУ в районі Бахмута та Соледара посилили додатковими підрозділами

У ЗСУ посилили позиції української армії на Бахмутському напрямку. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, який відвідав війська в районі Бахмута та Соледара Донецької області.

«Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар», - зазначив він.

Раніше спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що за минулу добу російські окупанти здійснили 106 обстрілів у Соледарі, а в місті сталися 22 бойові зіткнення.