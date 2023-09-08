Оккупанты ранили еще двух мирных жителей Донецкой области

В Донецкой области в результате обстрелов ранения получили два человека. Фото: Донецкая ОВА

Российские войска продолжают атаковать населенные пункты Донецкой области. За прошедшие сутки оккупанты ранили двух жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОВА.

«За 7 сентября россияне ранили 2 жителей Донецкой области: в Авдеевке и Ивановском», — говорится в сообщении.

Кроме того, удалось установить информацию о еще 4 раненых в результате обстрела Константиновки 6 сентября.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1697 людей, еще 4113 жителей получили ранения.

Напомним, в результате российских обстрелов в Донецкой области за 6 сентября пострадали 58 человек, войска РФ нанесли 25 ударов по 13 населенных пунктов региона.