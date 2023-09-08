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Окупанти поранили ще двох мирних жителів Донецької області

08 вересня 2023, 08:32

Окупанти поранили ще двох мирних жителів Донецької області

На Донеччині в результаті обстрілів поранення отримали двоє людей. Фото: Донецька ОВА На Донеччині в результаті обстрілів поранення отримали двоє людей. Фото: Донецька ОВА

Російські війська продовжують атакувати населені пункти Донецької області. Минулої доби окупанти поранили двох жителів регіону. Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОВА.

«За 7 вересня росіяни поранили 2 мешканців Донеччини: в Авдіївці та Іванівському», — йдеться в повідомленні.

Крім того, вдалося встановити інформацію про ще 4 поранених унаслідок обстрілу Костянтинівки 6 вересня.

Загалом від початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинуло 1697 людей, ще 4113 мешканців дістали поранення.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів у Донецькій області за 6 вересня постраждали 58 осіб, війська РФ завдали 25 ударів по 13 населених пунктів регіону.

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