У Києві на Троєщині згорів тролейбус: влада повідомляє про підпал зсередини

На Троєщині в Києві згорів тролейбус маршруту №37А, за попередньою інформацією підпал було здійснено зсередини. Про це йдеться у повідомленні КМДА.
«Всі пасажири вчасно залишили транспортний засіб. За медичною допомогою ніхто з пасажирів не звертався. За інформацією "Київпастрансу", тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи», - заявили в комунальному підприємстві.
Київ підпал тролейбуса на Троєщині. Фото: ДСНС
Київ підпал тролейбуса на Троєщині. Фото: ДСНС
Київ підпал тролейбуса на Троєщині. Фото: ДСНС
Київ підпал тролейбуса на Троєщині. Фото: Telegram
За даними міської влади, причина займання – підпал зсередини салону. Наразі на місці події працюють фахівці «Київпастрансу», рятувальні служби, медики та правоохоронні органи.