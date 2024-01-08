У Києві на Троєщині згорів тролейбус: влада повідомляє про підпал зсередини

Київ підпал тролейбуса на Троєщині. Фото: ДСНС

На Троєщині в Києві згорів тролейбус маршруту №37А, за попередньою інформацією підпал було здійснено зсередини. Про це йдеться у повідомленні КМДА.



«Всі пасажири вчасно залишили транспортний засіб. За медичною допомогою ніхто з пасажирів не звертався. За інформацією "Київпастрансу", тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи», - заявили в комунальному підприємстві.

Київ підпал тролейбуса на Троєщині. Фото: ДСНС

Київ підпал тролейбуса на Троєщині. Фото: ДСНС

Київ підпал тролейбуса на Троєщині. Фото: ДСНС

Київ підпал тролейбуса на Троєщині. Фото: Telegram

За даними міської влади, причина займання – підпал зсередини салону. Наразі на місці події працюють фахівці «Київпастрансу», рятувальні служби, медики та правоохоронні органи.