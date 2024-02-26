За добу росіяни найбільше атакували на Авдіївському та Мар'їнському напрямках — Генштаб

Бійці ЗСУ за добу відбили найбільше атак на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські військові відбили 25 атак у районах Північного, Степового, Бердичева, Ласточкіного та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують утримувати росіян в районах Новомихайлівки, Георгіївки, Перемоги та Красногорівки Донецької області, де агресор 40 разів намагався прорвати оборону українських військ.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку відбито 6 атак противника в районі Сіньківки та Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямі українські військові відбили 5 атак у районах Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 8 атак противника в районах Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Запорізькому напрямі силами оборони відбито 6 атак противника в районі Роботино та 1 — у районі Гуляйпільської Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку за минулу добу противник здійснив 4 безуспішні штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

На Новопавлівському напрямку агресор наступальних (штурмових) дій не вів.