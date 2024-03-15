В Германии задержали подозреваемых в убийстве молодой украинки, также нашли ее дочь

Полиция задержала подозреваемых в убийстве молодой украинки в Германии. Также нашли её пятинедельную дочь. Фото: dpa

В Германии задержаны двое подозреваемых в убийстве молодой украинки. Правоохранители также обнаружили ее дочь. Об этом сообщает издание Schwetzinger Zeitung в пятницу, 15 марта.

Отмечается, что арестованы двое мужчин, которых подозревают в причастности к смерти украинки в немецком городке Хоккенгайм. Речь идет о 43- и 44-летнем мужчинах.

Следователям также удалось найти ребенка погибшей женщины. Пятинедельную девочку доставили в больницу, где провели анализ ДНК, подтвердивший, что 27-летняя убитая украинка действительно была ее матерью. После обследования в больнице девочку передали под опеку управления по делам молодежи.

Мать убитой украинки, 51-летнюю Марину Стеценко, пока так и не нашли.

Ранее сообщалось, что в Германии прохожий обнаружил тело женщины со следами насильственной смерти. Убитой оказалась 27-летняя переселенка из Украины, которая месяц назад родила ребенка. Ее малыш и мать исчезли. Дело расследовали около 60 правоохранителей, привлекли служебных собак.