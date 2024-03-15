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У Німеччині затримали підозрюваних у вбивстві молодої українки, також знайшли її дочку

15 березня 2024, 15:58

У Німеччині затримали підозрюваних у вбивстві молодої українки, також знайшли її дочку

Поліція затримала підозрюваних у вбивстві молодої українки у Німеччині. Також знайшли її п'ятитижневу дочку. Фото: dpa Поліція затримала підозрюваних у вбивстві молодої українки у Німеччині. Також знайшли її п'ятитижневу дочку. Фото: dpa

У Німеччині затримано двох підозрюваних у вбивстві молодої українки. Правоохоронці також виявили її дочку. Про це повідомляє видання Schwetzinger Zeitung у п'ятницю, 15 березня.

Зазначається, що заарештовано двох чоловіків, яких підозрюють у причетності до смерті українки в німецькому містечку Хоккенгайм. Йдеться про 43- та 44-річного чоловіків.

Слідчим також вдалося знайти дитину загиблої жінки. П'ятитижневу дівчинку доправили до лікарні, де провели аналіз ДНК, який підтвердив, що 27-річна вбита українка справді була її матір'ю. Після обстеження у лікарні дівчинку передали під опіку управління у справах молоді.

Мати вбитої українки, 51-річну Марину Стеценко, наразі так і не знайшли.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині перехожий виявив тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Убитою виявилася 27-річна переселенка з України, яка місяць тому народила дитину. Її малюк та мати зникли. Справу розслідували близько 60 правоохоронців, залучили службових собак.

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