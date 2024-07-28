Армия РФ продолжает продвигаться на Покровском направлении — DeepState

Армия РФ продвигается на Покровском направлении в Донецкой области. Карта DeepState

Аналитики украинского OSINT-проекта DeepState вечером в субботу, 27 июля, сообщили о продвижении российских войск на Покровском направлении.

Отмечается, что сейчас продолжаются бои у Урожайного и в Нью-Йорке Донецкой области.

«Агрессор продвинулся у Водяного, Уманского, Новоселовки Первой, Желанного, Веселого и в Красногоровке. Продолжаются бои у Урожайного и в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Также DeepState обновил карту боевых действий.

Напомним, в Генштабе ВСУ 27 июля заявили, что российские войска концентрируют свои усилия на Покровском направлении — там за сутки произошло 37 боевых столкновений. В то же время ранее проект DeepState сообщил, что оккупанты захватили Волчье и продвинулись в Яснобродовке, Красногоровке, возле Дибровы и Желанного.