Армія РФ продовжує просуватися на Покровському напрямку — DeepState

Армія РФ просувається на Покровському напрямку на Донеччині. Карта DeepState

Аналітики українського OSINT-проєкту DeepState увечері в суботу, 27 липня, повідомили про просування російських військ на Покровському напрямку.

Наголошується, що зараз тривають бої біля Урожайного та у Нью-Йорку Донецької області.

«Агресор просунувся біля Водяного, Уманського, Новоселівки Першої, Желанного, Веселого та в Красногорівці. Тривають бої біля Урожайного та в Нью-Йорку», — йдеться у повідомленні.

Також DeepState оновив карту бойових дій.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ 27 липня заявили, що російські війська зосереджують свої зусилля на Покровському напрямку — там за добу сталося 37 бойових зіткнень. Раніше проєкт DeepState повідомив, що окупанти захопили Вовче і просунулися в Яснобродівці, Красногорівці, біля Діброви та Желанного.