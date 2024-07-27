Армия РФ сейчас наиболее активно атакует Покровское направление в Донецкой области

За прошедшие сутки на фронте произошло 122 боевых столкновений. Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские войска концентрируют свои усилия на Покровском направлении — там состоялось 37 боевых столкновений.



В то же время проект DeepState сообщил, что оккупант захватил Волчье и продвинулся в Яснобродовке, Красногоровке, возле Дибровы и Желанного.



Оккупанты ведут штурмы в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Тимофеевка, Новоселовка Первая, Веселое, Волчье и Яснобродовка. Наибольшая концентрация российских атак была вблизи Новоалександровки, отметили в Генштабе.



На Торецком направлении армия РФ, при поддержке авиации, совершила 19 атак неподалеку Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.



На Кураховском направлении Силы обороны отбили 14 атак у Красногоровки, Константиновки, Нетайлово, Карловки и Парасковиевки, — там оккупанты также пытались прорвать оборону украинских войск.



На Лиманском направлении войска РФ атаковали 12 раз неподалеку Невского, Новосергиевки, Новоегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу.



На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Слобожанское и Волчанск.



На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки составило семь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Табаевки, Песчаного и Стельмаховки.



На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоандреевки — всего провели семь штурмов.



На Времовском направлении противник совершил шесть штурмов украинских позиций неподалеку Старомлиновки, Водяного, и Константиновки.



На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Григорьевки и Часового Яра.



На Северском направлении украинские защитники отразили три штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.